Тудор считает, что «Тоттенхэм» должен «побеждать некрасиво» ради спасения от вылета: «Это вопрос жизни и смерти. Высоко прессинговать — это здорово, но сейчас стиль отходит на второй п

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор согласился с мнением, что команда должна отказаться от красивой игры ради сохранения места в АПЛ.

Источник: Спортс"

Хорватский специалист ответил на вопрос о том, должна ли команда начать «побеждать некрасиво».

«Я думаю, да, мы работаем в этом направлении. В Италии есть термин “менталитет маленькой команды”.

Мы в Италии говорим, что главное — всегда иметь мотивацию, когда играешь с большими командами, так что, конечно, это только начало, и мы много работаем над этим. Они [игроки] знают об этом, конечно, они знают".

О том, является ли сохранение места в АПЛ с «Тоттенхэмом» более сложной задачей, чем спасение от вылета с другими командами, которые он тренировал.

"Наверное, да, раз я признаю, что есть трудности. Тем больше у меня мотивации сделать это.

Высоко прессинговать — это здорово, в таких случаях я говорю о стиле. То, как команда играет без мяча, — это тоже одна из составляющих ее стиля. Но если у вас возникает слишком много проблем в обороне, то нужно задуматься: правильный ли это стиль?

Так что мне нужно действовать умно, чтобы глубже понять ситуацию и то, как заработать очки. Сейчас я не думаю о стиле. Стиль отходит на второй план, потому что сейчас сейчас у нас вопрос жизни и смерти, если можно так выразиться, в спортивном плане.

Проблема в нехватке игроков, в том количестве игроков, которое есть у нас в команде, вот в чем проблема. Речь идет не только о затратах физической энергии, но и ментральной. Для нас каждая игра в лиге — это финал, так что ситуация не идеальная, но она такая, какая есть", — сказал Тудор.