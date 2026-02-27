«Фенербахче» Тедеско выбыл из Лиги Европы, уступив «Ноттингему» по сумме двух матчей. «Црвена Звезда» Станковича тоже вылетела сегодня

Сперва в ⅛ финала Лиги Европы не смогла пробиться «Црвена Звезда», которую возглавляет Деян Станкович. После победы над «Лиллем» в 1-й игре со счетом 1:0 сербы пропустили два безответных гола во 2-й.
Затем вылетел «Фенербахче» во главе с Доменико Тедеско. Из-за поражения со счетом 0:3 неделю назад сегодняшняя победа 2:1 не спасла турок.
Также мог выбыть из Лиги конференций и Паоло Ваноли: его «Фиорентина», победив 3:0 в 1-й игре, уступала с таким же счетом в ответной, но в дополнительное время сумела вырвать путевку в ⅛ финала.