Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Фенербахче» Тедеско выбыл из Лиги Европы, уступив «Ноттингему» по сумме двух матчей. «Црвена Звезда» Станковича тоже вылетела сегодня

Сразу два бывших тренера «Спартака» вылетели из еврокубков в один день.

Сперва в ⅛ финала Лиги Европы не смогла пробиться «Црвена Звезда», которую возглавляет Деян Станкович. После победы над «Лиллем» в 1-й игре со счетом 1:0 сербы пропустили два безответных гола во 2-й.

Затем вылетел «Фенербахче» во главе с Доменико Тедеско. Из-за поражения со счетом 0:3 неделю назад сегодняшняя победа 2:1 не спасла турок.

Также мог выбыть из Лиги конференций и Паоло Ваноли: его «Фиорентина», победив 3:0 в 1-й игре, уступала с таким же счетом в ответной, но в дополнительное время сумела вырвать путевку в ⅛ финала.