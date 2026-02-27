Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Мостовой о «Динамо» при Гусеве: «Все то же самое. Просто нельзя совмещать — это и наказало немножко Карпина»

Александр Мостовой считает, что «Динамо» не пошло на пользу совмещение двух постов Валерием Карпиным, который с ноября сосредоточился на работе со сборной России.

Источник: Спортс"

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«Ничего не вижу. [При Гусеве] все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать — это и наказало немножко Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали», — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше