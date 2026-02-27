Мостовой о «Динамо» при Гусеве: «Все то же самое. Просто нельзя совмещать — это и наказало немножко Карпина»

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.
«Ничего не вижу. [При Гусеве] все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать — это и наказало немножко Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали», — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.
