Эдуард Сперцян: «Комментатор должен кричать, давать эмоции. Тогда кайфово смотреть и пересматривать»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как должны работать футбольные комментаторы.

Источник: Спортс"

«Комментатор должен кричать, в основном в позитивные моменты. Он должен давать эмоции. Тогда кайфово смотреть, играть и пересматривать», — сказал Сперцян.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
