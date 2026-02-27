Сергей Карасев: «В УЕФА, вероятно, верят, что все скоро разрешится. Нас-то, судей, за что убирать?»

— В конце прошлого года прошла новость: «Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА». Что это значит?
— Во-первых, спасибо Роберто Розетти за доверие. Он почти три года был нашим руководителем. Роберто хорошо нас знает. Вероятно, и в УЕФА верят, что все скоро разрешится. Собственно, нас-то, судей, за что убирать? Мы, как и все спортсмены, не сделали ничего плохого.
Просто сейчас такой период, и все выжидают. А что будет дальше, никто не знает. Поэтому все мы пока в списках. Нам никто ничего не рассылает — эту информацию я узнаю из интернета точно так же, как и вы.
Вдруг завтра все нормализуется, через какое-то время мы получим какие-то игры? Нет — так нет. Это я про себя, а у ребят помоложе, надеюсь, в любом случае будет международный опыт, — сказал Карасев.