Агкацев — победитель премии «Спортсмен Кубани 2025». Ранее ее выигрывали Черников, Газинский и Смолов

На церемонии награждения голкиперу вручили традиционную награду премии и ее символ — «Щит чемпиона». Также лауреат стал обладателем редкой коллекционной монеты с изображением мощного быка с позолоченной стрелой, направленной вверх.
В финале онлайн-голосования Агкацев (57,25%) обошел многократного чемпиона России по тяжелой атлетике Альберта Шаркова (42,75%).
Ранее в составе «Краснодара» премию «Спортсмен Кубани» выигрывали Федор Смолов, Юрий Газинский и Александр Черников.
Агкацев выступил с речью после вручения премии.
"Для меня большая честь и очень важно получить эту награду. Это оценка труда в первую очередь. Конечно, этой награды бы не было без нашей команды, без моих партнеров, поэтому это, можно сказать, наша общая победа.
Для меня символично получить эту премию именно 25 февраля, так как в этот день ровно пять лет назад я дебютировал в основном составе «Краснодара».
Конечно, всем спасибо, кто голосовал за меня, делал ставки в мою пользу. Очень приятно находиться в списке победителей с такими большими спортсменами. Искренне всем желаю самых больших побед и всего самого наилучшего.
В целом 2025 год был по-настоящему успешным как для меня, так и для футбольного клуба «Краснодар» и краснодарского спорта в целом, поэтому не сбавляем обороты, и вперед, за новыми победами", — сказал Агкацев.