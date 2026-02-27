Шарп об «МЮ»: «Не так уж далеки от претендентов на титул. Доказали это с приходом Кэррика, обыграв пару топ-команд»

«Не думаю, что они так уж далеки [от претендентов на титул]. Они доказали это с приходом Кэррика, обыграв пару топ-команд. В матче против “Эвертона” они выглядели очень уверенно, пусть и без выдающейся игры в атаке, в передачах и не особо замысловато, но зато показали командный дух и хватку, которые еще пару месяцев назад, пожалуй, были не не высоте. Было сложно, но они добились результата.