Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

Шарп об «МЮ»: «Не так уж далеки от претендентов на титул. Доказали это с приходом Кэррика, обыграв пару топ-команд»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп считает, что манкунианцы не так уж далеки от претендентов на чемпионство в АПЛ.

«Не думаю, что они так уж далеки [от претендентов на титул]. Они доказали это с приходом Кэррика, обыграв пару топ-команд. В матче против “Эвертона” они выглядели очень уверенно, пусть и без выдающейся игры в атаке, в передачах и не особо замысловато, но зато показали командный дух и хватку, которые еще пару месяцев назад, пожалуй, были не не высоте. Было сложно, но они добились результата.

Они проделывают хорошую работу. Они всего в паре-тройке очков от третьего места и не так уж далеки от топ-2. Если посмотреть на сезон в целом и на потерянные очки, то они могли бы быть намного ближе. Думаю, с 3−4 летними трансферами топ-уровня, при стабильных результатах и упорной работе они будут совсем не далеки [от чемпионской гонки]", — сказал Шарп.