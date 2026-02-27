Неймар станцевал у углового, как Винисиус, и показал на фамилию на спине. Форвард «Сантоса» сделал дубль в матче с «Васко да Гама»

Один из голов 34-летний форвард отпраздновал в стиле вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, который оказался между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2).
Неймар после первого гола, забитого на 25-й минуте, приложил палец к губам, адресовав жест фанатскому сектору соперника, направился к угловому флагу возле сектора, станцевал возле него, а затем указал на свою фамилию на спине перед фанатами «Васко» и снова приложил палец к губам.
Изображения: кадры из трансляции.