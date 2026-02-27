Неймар написал: «Танцуй, Вини ?». Игрок «Реала» ответил: «Я люблю тебя ❤️». Тиаго Силва, Дрогба, Эвра, Сонг поддержали форварда «Сантоса»

Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, который оказался между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2). В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола.