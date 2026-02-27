Ричмонд
Неймар написал: «Танцуй, Вини ?». Игрок «Реала» ответил: «Я люблю тебя ❤️». Тиаго Силва, Дрогба, Эвра, Сонг поддержали форварда «Сантоса»

Нападающий «Сантоса» Неймар призвал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора продолжать танцевать во время игр.

34-летний форвард сделал дубль в матче 4-го тура бразильской Серии А против «Васко да Гама» (2:1). После первого гола он станцевал у углового флага перед фанатами соперника, как Винисиус, и показал на фамилию на спине. Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» посвятил партнеру по сборной Бразилии свое празднование: «Танец — это радость и спонтанность. Я сказал ему: празднуй так же, несмотря на оскорбления и расизм».

«Танцуй, Вини ?», — написал Неймар в инстаграме и опубликовал видео своего танца. Винисиус ответил в комментариях: «Я люблю тебя ❤️❤️❤️».

Публикацию Неймара также прокомментировали другие известные действующие и бывшие футболисты: Тиаго Силва («??»), Дидье Дрогба («Даааа! ???), Патрис Эвра (“НЕЙМАР ??❤️❤️❤️”), Александр Сонг (“❤️❤️❤️??”).

Напомним, что Винисиус в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) после гола станцевал у углового флага, который оказался между его ног, а затем показал на свою фамилию на спине. После этого у бразильца случился конфликт с нападающим «орлов» Джанлукой Престианни, который, по словам Винисиуса, назвал его «обезьяной». УЕФА временно отстранил аргентинца, не разрешив ему играть в ответном матче (1:2). В Мадриде игрок «сливочных» снова станцевал у углового флага после гола.