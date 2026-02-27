Ричмонд
Глушаков посмеялся над своими лыжными навыками: «Еще чуть-чуть — и на Паралимпиаду»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих первых шагах в качестве лыжника.

Ранее Глушаков принял участие в фестивале «Гонка Легкова» и признался, что раньше никогда не катался на лыжах.

— К мемам, где я катаюсь на лыжах, отношусь нормально. Вы видели, как у нас Баста пенальти рабоной бьет? Веселая команда.

А что касается лыж, я просто повороты не отрабатывал. Прямо еще мог ехать, а повороты… Думал, что эстафета — это туда и обратно. Повороты в мой тренировочный процесс не входили. Но я уже работаю над этим.

— Еще чуть-чуть, и можно на Олимпиаду.

— Ага. На Паралимпиаду, ха-ха, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.