Белорусские «пляжники» уступили россиянам в товарищеском матче

Следующий спарринг между сборными Беларуси и России состоится уже в это воскресенье в Центре пляжных видов спорта «Песчаная дюна».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусские пляжники уступили россиянам со счетом 2:6 в первом товарищеском матче, встреча состоялась в новом Центре пляжных видов спорта «Песчаная дюна», сообщили в Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Матч прошел в новом Центре пляжных видов спорта “Песчаная дюна” и завершился поражением хозяев (2:6)», — говорится в Telegram-канале.

В составе белорусской команды дважды отличился Игорь Бриштель.

Уточняется, что следующая встреча команд состоится 1 марта в 15:00 на той же площадке «Песчаная дюна».

В последние два сезона сборная Беларуси выигрывала бронзовые медали Евролиги, а в 2021 году она стала обладателем «серебра». Кроме того, в 2025 году подопечные Николаса Альварадо завоевали серебряную медаль на чемпионате мира, который проходил на Сейшелах.