Белорусские «пляжники» уступили россиянам в товарищеском матче

В последние два сезона сборная Беларуси выигрывала бронзовые медали Евролиги, а в 2021 году она стала обладателем «серебра». Кроме того, в 2025 году подопечные Николаса Альварадо завоевали серебряную медаль на чемпионате мира, который проходил на Сейшелах.