Микаутадзе — лучший игрок Ла Лиги в феврале. Форвард «Вильярреала» обошел Вальверде, Лемара, Милью и Эззальзули

Нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе был признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале.

Источник: Спортс"

Грузинский футболист провел 2 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Микаутадзе обошел в голосовании Федерико Вальверде («Реал»), Абде Эззальзули («Бетис»), Тома Лемара («Жирона») и Луиса Милью («Хетафе»).