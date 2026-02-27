Микаутадзе — лучший игрок Ла Лиги в феврале. Форвард «Вильярреала» обошел Вальверде, Лемара, Милью и Эззальзули

Грузинский футболист провел 2 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе был признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале.
Грузинский футболист провел 2 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Микаутадзе обошел в голосовании Федерико Вальверде («Реал»), Абде Эззальзули («Бетис»), Тома Лемара («Жирона») и Луиса Милью («Хетафе»).