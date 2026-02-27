Энрике про 1:0 с «Балтикой»: «Зенит» заслуженно победил — не бросил атаковать и бороться. Празднуем успех"

Бразильский футболист забил единственный гол на 87-й минуте.
— Насколько тяжелым показался этот матч?
— Благодарю Бога за то, что я смог забить, помог команде набрать три очка. Играли с очень хорошей командой, которая здорово защищается и атакует.
Трудовая, сложная победа. Мы не бросили наращивать скорость, атаковать и бороться и, на мой взгляд, заслуженно победили. Празднуем успех и готовимся к следующим играм, — сказал Луис Энрике.
«Зенит» с 42 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Краснодара» 40 очков и игра в запасе.