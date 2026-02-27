Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.90
П2
3.82
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.67
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.84
П2
1.76
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.81
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Энрике про 1:0 с «Балтикой»: «Зенит» заслуженно победил — не бросил атаковать и бороться. Празднуем успех"

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике назвал заслуженной победу над «Балтикой» (1:0) в матче 19‑го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Бразильский футболист забил единственный гол на 87-й минуте.

— Насколько тяжелым показался этот матч?

— Благодарю Бога за то, что я смог забить, помог команде набрать три очка. Играли с очень хорошей командой, которая здорово защищается и атакует.

Трудовая, сложная победа. Мы не бросили наращивать скорость, атаковать и бороться и, на мой взгляд, заслуженно победили. Празднуем успех и готовимся к следующим играм, — сказал Луис Энрике.

«Зенит» с 42 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У лидирующего «Краснодара» 40 очков и игра в запасе.