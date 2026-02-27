«Барселона» и Рэшфорд договорились — осталось решить вопрос с ФФП. «МЮ» получит 30 млн евро тремя частями

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы договорились с форвардом и теперь должны разобраться с финансовыми нюансами. Как только удастся оформить сделку так, чтобы она соответствовала правилам Ла Лиги, футболиста выкупят.
Переговоров как таковых вести с Маркусом не потребовалось, поскольку в целом все было согласовано еще в момент перехода.
«Манчестер Юнайтед» получит 30 миллионов евро в три этапа.
В этом сезоне арендованный Рэшфорд забил 4 гола в 21 матче Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.