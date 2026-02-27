Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
4.85
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.81
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.90
П2
3.65
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
2.95
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.10
П2
3.57
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

«Барселона» и Рэшфорд договорились — осталось решить вопрос с ФФП. «МЮ» получит 30 млн евро тремя частями

Маркус Рэшфорд, по всей видимости, продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы договорились с форвардом и теперь должны разобраться с финансовыми нюансами. Как только удастся оформить сделку так, чтобы она соответствовала правилам Ла Лиги, футболиста выкупят.

Переговоров как таковых вести с Маркусом не потребовалось, поскольку в целом все было согласовано еще в момент перехода.

«Манчестер Юнайтед» получит 30 миллионов евро в три этапа.

В этом сезоне арендованный Рэшфорд забил 4 гола в 21 матче Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.