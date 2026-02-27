Шнякин про отмену гола «Балтики»: «Зенит» так же спорил насчет гола «Спартака». Никто до конца китайским линиям верить не будет, ничего не изменится, пока полуавтоматическую систему не введ

«По-моему, все здесь понятно. В растерянности от того, что так много людей — в том числе коллег-блогеров — забывают, что такое проекция, и не понимают, “почему красные и синие линии сквозь бутсы идут”.
Идет калибровка монитора. Потом на тачпаде ВАР-арбитр находит момент паса и ближние к линии ворот точки тела защитника и нападающего. Мантуан тут, как видите, в воздухе, ВАР-арбитр поставил точку на пятке. Ну прыгает человек. Поэтому линия проводится по проекции точки на этой пятке.
Ну, а в том, что Хиль перекрывает вратаря, сомнений нет. Адамов вытянул шею.
Но. Все равно никто никогда до конца этим китайским линиям верить не будет. Ничего не изменится, пока полуавтоматическую систему не введут. «Зенит», напомню, так же спорил насчет гола Мартинса за «Спартак».
Ну, а «Балтика» заслуживала ничью, конечно«, — написал комментатор “Матч ТВ”.
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.