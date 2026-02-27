Семак про отмену гола «Балтики»: «Если бы я был на другой стороне, тоже было бы обидно. Но игрок находился на линии между бьющим и вратарем, голкипер не видел момент удара»

— Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили и смогли сами забить.
Конечно, очень важная игра, одна из двенадцати. Сделали шажочек вперед, спасибо ребятам, спасибо команде, болельщикам — за то что пришли поддержать команду. Всех с победой!
— Момент с голом «Балтики» ключевым был в матче. Когда соперник забил гол, вы видели на тренерской скамейке, что это может быть офсайд? Может, по повтору? И надеялись ли вы, что гол отменят?
— Я не смотрел изначально после того, как забили мяч. Уже когда судья слушал, посмотрел, что случилось, и тогда посмотрел повтор, да.
Там рисовали линии, момент очень тонкий. Как я понимаю, Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара голкипер не видел мяча. То есть игрок соперника участвовал в эпизоде.
Конечно, это очень обидно с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно. Но решение судьи то, которое я сказал. Игрок находился на линии удара между бьющим игроком и вратарем. Голкипер не видел момент удара, я это смотрел, — сказал главный тренер «Зенита».
Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.