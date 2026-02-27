Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Астон Вилла
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
0
Футбол. Германия
перерыв
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
Семак про отмену гола «Балтики»: «Если бы я был на другой стороне, тоже было бы обидно. Но игрок находился на линии между бьющим и вратарем, голкипер не видел момент удара»

Сергей Семак высказался на тему отмены гола «Балтики» «Зениту» из-за офсайда.

Источник: Спортс"

— Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили и смогли сами забить.

Конечно, очень важная игра, одна из двенадцати. Сделали шажочек вперед, спасибо ребятам, спасибо команде, болельщикам — за то что пришли поддержать команду. Всех с победой!

— Момент с голом «Балтики» ключевым был в матче. Когда соперник забил гол, вы видели на тренерской скамейке, что это может быть офсайд? Может, по повтору? И надеялись ли вы, что гол отменят?

— Я не смотрел изначально после того, как забили мяч. Уже когда судья слушал, посмотрел, что случилось, и тогда посмотрел повтор, да.

Там рисовали линии, момент очень тонкий. Как я понимаю, Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара голкипер не видел мяча. То есть игрок соперника участвовал в эпизоде.

Конечно, это очень обидно с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно. Но решение судьи то, которое я сказал. Игрок находился на линии удара между бьющим игроком и вратарем. Голкипер не видел момент удара, я это смотрел, — сказал главный тренер «Зенита».

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.