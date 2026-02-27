Луизао об инциденте с Винисиусом: «Бенфика» не заинтересована в расследовании, пытается дискредитировать жертву. Мы переживаем моральный кризис. Расизм — это бич, а не мнение"

Сегодня, однако, мы переживаем другой, гораздо более серьезный кризис, потому что он моральный, и он неизбежно поднимает передо мной вопросы: что мы представляем? И, что еще важнее, на чьей стороне мы находимся? Что мы защищаем в своей жизни? Действительно ли мы хотим столкнуться с проблемой лицом к лицу или просто предпочитаем замести ее под ковер?