Луизао об инциденте с Винисиусом: «Бенфика» не заинтересована в расследовании, пытается дискредитировать жертву. Мы переживаем моральный кризис. Расизм — это бич, а не мнение"

В ходе матча с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. Клуб подавал апелляцию на решение УЕФА отстранить аргентинца от ответного матча, которая была отклонена.
«Как бывший капитан и человек, посвятивший столько лет своей жизни “Бенфике”, я не могу скрыть своей обеспокоенности по поводу позиции клуба в отношении обвинений в расизме, выдвинутых Вини Жуниором против одного из наших спортсменов. К моему удивлению, институциональная реакция заключалась в немедленном одобрении высказываний обвиняемого игрока, без, по-видимому, какого-либо подлинного интереса к расследованию событий после столь серьезной жалобы.
Использование образа Эйсебио, нашей величайшей легенды, в качестве щита, который якобы защищает клуб от ошибок в борьбе с расизмом, было, по меньшей мере, болезненным, как и многочисленные попытки дискредитировать жертву.
Болезненным, потому что «Бенфика» всегда была выше любых обстоятельств, любого игрока, тренера или момента. Она всегда представляла себя как институт ценностей, человечности и исторической ответственности. Именно так я учился и так жил с момента своего приезда в Луш в 2003 году, когда клуб переживал один из своих крупнейших спортивных кризисов.
Сегодня, однако, мы переживаем другой, гораздо более серьезный кризис, потому что он моральный, и он неизбежно поднимает передо мной вопросы: что мы представляем? И, что еще важнее, на чьей стороне мы находимся? Что мы защищаем в своей жизни? Действительно ли мы хотим столкнуться с проблемой лицом к лицу или просто предпочитаем замести ее под ковер?
В данный момент именно это и стоит на кону. Речь идет не о соперничестве, не о защите первого или второго. Речь идет о принципах. Расизм — это не мнение. Это бич, с которым нужно бороться решительно и ответственно, и, возможно, для общества первый шаг — самый сложный: посмотреть в зеркало и обратиться к своей совести.
В преддверии очередной годовщины «Бенфики» больно видеть, как этот гигант, по своей природе и истории, страдает от рук тех, кто, по-видимому, пытается морально его принизить. «Бенфика», которую я знал и защищал на поле, всегда была на правильной стороне истории.
Время покажет со всей справедливостью, кто был по какую сторону. И я искренне надеюсь, что мы оправдаем то величие, которое всегда нас определяло", — написал Луизао в соцсети.
Президент «Бенфики»: «Престианни обвиняют в расизме, но это не так. Верю своему футболисту. Со стороны Вальверде была явная агрессия — его следовало удалить».
«Бенфика» опровергла, что Престианни признался в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Игрок извинился перед партнерами и заверил всех, что он не расист».