Адамов о незасчитанном голе «Балтики»: «Казалось, что передо мной стоит игрок, на повторе это видно. Судья должен отменять гол в таких моментах»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов заявил, что футболист «Балтики» мешал ему в моменте с отмененным голом в матче 19‑го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Гол калининградцев в ворота «Зенита» был отменен из-за нахождения Брайана Хиля в положении вне игры. Арбитр Алексей Сухой посчитал, что форвард перекрывал видимость Адамову. Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

— По игре было видно, что вкатывались тяжело. Соперник непростой, не так много моментов острых было. Слава богу, что довели до победы.

— Ситуация с офсайдом. Насколько реально игрок мешал?

— Честно, в моменте казалось, что кто‑то передо мной стоит. Когда показали повтор на табло, то было видно, что есть игрок передо мной. Естественно, в таких моментах судья должен отменять гол.

— Тяжело психологически ждать решение в такой момент?

— Надеешься, что все сложится в твою пользу. Испытал хорошие эмоции после отмены гола, — сказал Адамов.