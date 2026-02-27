Адамов о незасчитанном голе «Балтики»: «Казалось, что передо мной стоит игрок, на повторе это видно. Судья должен отменять гол в таких моментах»

Гол калининградцев в ворота «Зенита» был отменен из-за нахождения Брайана Хиля в положении вне игры. Арбитр Алексей Сухой посчитал, что форвард перекрывал видимость Адамову. Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
— По игре было видно, что вкатывались тяжело. Соперник непростой, не так много моментов острых было. Слава богу, что довели до победы.
— Ситуация с офсайдом. Насколько реально игрок мешал?
— Честно, в моменте казалось, что кто‑то передо мной стоит. Когда показали повтор на табло, то было видно, что есть игрок передо мной. Естественно, в таких моментах судья должен отменять гол.
— Тяжело психологически ждать решение в такой момент?
— Надеешься, что все сложится в твою пользу. Испытал хорошие эмоции после отмены гола, — сказал Адамов.