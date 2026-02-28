«Осасуна» создала комиссию для расследования столкновений полиции с фанатами после броска бутылки в Куртуа: «Обеспокоены сценами насилия и паникой, которая могла быть у мирных зрителей»

В субботу между некоторыми фанатами хозяев, которые оставались на стадионе «Эль-Садар» после победы их команды в матче Ла Лиги, и национальной полицией произошли столкновения при попытке правоохранительных органов задержать человека, бросившего бутылку в направлении вратаря мадридцев Тибо Куртуа.