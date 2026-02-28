«Осасуна» создала комиссию для расследования столкновений полиции с фанатами после броска бутылки в Куртуа: «Обеспокоены сценами насилия и паникой, которая могла быть у мирных зрителей»

В субботу между некоторыми фанатами хозяев, которые оставались на стадионе «Эль-Садар» после победы их команды в матче Ла Лиги, и национальной полицией произошли столкновения при попытке правоохранительных органов задержать человека, бросившего бутылку в направлении вратаря мадридцев Тибо Куртуа.
«Совет директоров клуба “Осасуна” провел чрезвычайное заседание в среду днем, чтобы обсудить инциденты, произошедшие после матча против “Реала”.
Совет глубоко обеспокоен сценами насилия, которые последовали за субботним матчем в южной части стадиона, и той паникой, которую могли испытать многие болельщики, пытаясь мирно покинуть арену после победы своей команды. Совет также высоко оценивает проявленную большинством болельщиков на «Эль-Садаре» гражданскую ответственность и отвергает попытки криминализации со стороны отдельных кругов.
На заседании в среду совет принял решение создать независимую комиссию для расследования событий субботы", — говорится в сообщении.
Задачей комиссии станут сбор свидетельств, опрос очевидцев и получение как можно большего объема информации с целью «установить, что именно произошло после матча, и — при необходимости — определить ответственность или принять правовые меры».