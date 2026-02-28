Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.79
П2
38.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
4.59
X
13.00
П2
200.00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.61
П2
3.31
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Дивеев о голе «Балтики»: «Был офсайд, если отменили. У “Зенита” была двойная мотивация — день рождения Семака и необходимость находиться на 1-й строчке»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче с «Балтикой» (1:0) и отмененном голе Кевина Андраде.

Источник: Спортс"

На 75‑й минуте при счете 0:0 главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев из‑за офсайда у Брайана Хиля.

— Как видели отмененный гол Андраде со своей стороны?

— Честно, я не видел. Мяч передо мной был метрах в пяти, он нанес удар. Если отменили, значит, был офсайд.

— Споры уже видели в интернете?

— Нет. Я только вышел из душа.

— Придавали значение тому, что сегодня день рождения Семака?

— Конечно, придавали. День рождения Сергея Богдановича, плюс мы должны находиться на первой строчке. Двойная мотивация была.

— Можно ли сказать, что «Зениту» повезло?

— Не знаю, наверное, повезло. Главное — результат.

— Сколько времени нужно для достижения полного понимания с партнерами?

— Мы прекрасно всех понимаем. Я общительный человек. Мы сразу все обсуждаем в тренировочном процессе. В этом плане нет никаких проблем.

— Будете смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»?

— Буду смотреть. Интересно, как будет играть моя бывшая команда, все матчи интересно будет посмотреть. Не все, но постараюсь большинство увидеть, — сказал Дивеева после игры.

Скандал с голом «Балтики» «Зениту»: что могло случиться в ВАР-центре?

Скандал: гол «Балтики» «Зениту» отменили из-за офсайда — а он был? Вопросы к линиям.