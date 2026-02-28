Дивеев о голе «Балтики»: «Был офсайд, если отменили. У “Зенита” была двойная мотивация — день рождения Семака и необходимость находиться на 1-й строчке»

На 75‑й минуте при счете 0:0 главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра отменил гол защитника калининградцев из‑за офсайда у Брайана Хиля.
— Как видели отмененный гол Андраде со своей стороны?
— Честно, я не видел. Мяч передо мной был метрах в пяти, он нанес удар. Если отменили, значит, был офсайд.
— Споры уже видели в интернете?
— Нет. Я только вышел из душа.
— Придавали значение тому, что сегодня день рождения Семака?
— Конечно, придавали. День рождения Сергея Богдановича, плюс мы должны находиться на первой строчке. Двойная мотивация была.
— Можно ли сказать, что «Зениту» повезло?
— Не знаю, наверное, повезло. Главное — результат.
— Сколько времени нужно для достижения полного понимания с партнерами?
— Мы прекрасно всех понимаем. Я общительный человек. Мы сразу все обсуждаем в тренировочном процессе. В этом плане нет никаких проблем.
— Будете смотреть матч ЦСКА с «Ахматом»?
— Буду смотреть. Интересно, как будет играть моя бывшая команда, все матчи интересно будет посмотреть. Не все, но постараюсь большинство увидеть, — сказал Дивеева после игры.
