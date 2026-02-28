Черданцев об отмене гола «Балтики»: «Линии, начерченные вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников»

Ведь общественный контроль все равно не работает. ЭСК поддерживает или не поддерживает решения ВАР безотносительно этого общественного мнения. Так тогда кому оно нужно? Линии, начерченные фактически вручную, не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников соревнований.