«Верона» — «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Матч пройдет на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.
«Наполи» сыграет в гостях с «Вероной» в 27-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1».
Таблица Серии А.
Статистика Серии А.