«Мечты сбываются». Гендиректор «Акрона» об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»

Форвард тольяттинской команды Артем Дзюба забил на 36-й минуте, однако гол был отменен. После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте принял решение не засчитывать мяч из-за офсайда.
«Мечты сбываются», — сказал Клюшев.
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал отмену гола в игре против «Оренбурга» в 19-м туре Мир РПЛ (0:2).
