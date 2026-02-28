Летом правила игры в футбол серьезно изменятся. Рассказываем, что сегодня решил ИФАБ

Несколько изменений введены в протокол ВАР, который сохранялся в нынешнем виде много лет. При наличии явных доказательств видеоарбитрам будет разрешено проверять эпизоды, связанные с показом красной карточки, последовавшей за явно ошибочным применением второго предупреждения. Кроме того, разрешено использовать ВАР для проверки явно ошибочно назначенного углового удара при условии, что такая проверка может быть осуществлена оперативно и без задержки возобновления игры (это решение вынесено в первую очередь для чемпионата мира, где техника и технологии позволят судьям действовать очень быстро).