Летом правила игры в футбол серьезно изменятся. Рассказываем, что сегодня решил ИФАБ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
1
:
Брентфорд
3
Все коэффициенты
П1
44.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
3
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
46.00
Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.30
П2
1.99
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.20
П2
5.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
5.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.15
П2
2.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
5.60
П2
21.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.10
П2
32.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.63
П2
3.76
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.37
X
3.65
П2
1.66
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.10
П2
1.70
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.64
П2
1.71
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.82
П2
6.72
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.65
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.57
П2
1.83
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.52
П2
1.29
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Летом правила игры в футбол серьезно изменятся. Рассказываем, что сегодня решил ИФАБ

Сегодня на 140-м ежегодном заседании Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) утвердил ряд изменений и уточнений, которые будут внесены в правила игры.

Источник: Reuters

Сегодня на 140-м ежегодном заседании Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) утвердил ряд изменений и уточнений, которые будут внесены в правила игры. Они вступят в силу 1 июля, а в некоторых турнирах (например, на ЧМ-2026) могут быть использованы и в июне этого года.

Принят пакет мер, направленных на повышение темпа игры и сокращение затягивания времени. Вводится отсчет времени при вбрасывании мяча и ударе от ворот. Как сообщает ИФАБ, если судья посчитает, что они занимают слишком много времени или намеренно затягиваются, рефери инициирует пятисекундный визуальный обратный отсчет.

Если по окончании отсчета мяч не будет введен в игру:

— при задержке вбрасывания оно передается противоположной команде;

— при задержке удара от ворот назначается угловой удар в пользу противоположной команды.

Помимо этого, вводится лимит времени на проведение замены. Заменяемый игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд после поднятия табло, информирующего о замене, или, если табло не используется, по сигналу судьи.

Если игрок не успевает покинуть поле за это время, он все равно должен уйти. А запасной при этом не сможет выйти на поле до первой остановки игры после того, как пройдет одна минута игрового времени.

Если игроку оказывается помощь на поле или его травма приводит к остановке игры, он обязан покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления игры.

Источник: Reuters

Несколько изменений введены в протокол ВАР, который сохранялся в нынешнем виде много лет. При наличии явных доказательств видеоарбитрам будет разрешено проверять эпизоды, связанные с показом красной карточки, последовавшей за явно ошибочным применением второго предупреждения. Кроме того, разрешено использовать ВАР для проверки явно ошибочно назначенного углового удара при условии, что такая проверка может быть осуществлена оперативно и без задержки возобновления игры (это решение вынесено в первую очередь для чемпионата мира, где техника и технологии позволят судьям действовать очень быстро).

ИФАБ также согласился провести тесты для дальнейшей оценки тактических задержек игры, связанных с травмами вратарей, и предложить варианты для пресечения такого поведения.

Количество разрешенных замен в товарищеских матчах взрослых национальных сборных (категории «A») увеличивается до восьми. Команды могут договориться о дальнейшем увеличении до максимум 11 замен.

Внесено изменение в правило 4 «Экипировка игроков». Неопасные предметы (например, кольца) будут разрешены, если они надежно и безопасно закрыты (зафиксированы).

Источник: Соцсети

Уточнено правило 12 «Нарушения и недисциплинированное поведение». Если судья применяет правило преимущества при нарушении, которое лишало соперника явной возможности забить гол, и гол забит, нарушитель не будет предупрежден, так как само нарушение не помешало взятию ворот.

ИФАБ также согласился провести консультации для разработки мер в отношении случаев, когда:

— игроки в одностороннем порядке решают покинуть поле в знак протеста против решения судьи, или официальные лица команды подстрекают к таким действиям;

— игроки закрывают рот рукой при выяснении отношений с соперниками во время матча (реакция на недавний инцидент с Винисиусом Жуниором).

ИФАБ решил продолжить тесты, связанные с положением «вне игры» («офсайд Венгера»).

Автор: Александр Бобров