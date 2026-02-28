Ямаль о хет-трике «Вильярреалу»: «Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно. В начале сезона из-за пубалгии я не чувствовал радости, играя в футбол. Сейчас я ощущаю се

Я сам не чувствовал себя хорошо — это было сочетание разных факторов. В начале сезона на меня повлияла и пубалгия, я не чувствовал радости, играя в футбол, и это было заметно… Но уже несколько недель я чувствую себя гораздо лучше, снова появилось желание улыбаться на поле — того, чего давно не было, и это заметно. Я очень счастлив.