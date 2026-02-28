Ямаль о хет-трике «Вильярреалу»: «Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно. В начале сезона из-за пубалгии я не чувствовал радости, играя в футбол. Сейчас я ощущаю се

"Это очень сильный соперник, поэтому я очень рад голам и победе. Ну хоть один должен же был залететь! Главное — сохранять спокойствие: с мячом решение принимаю я, жду, когда Картона пойдет в отбор, и чуть было Молейро не отобрал у меня мяч.
Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов — вот бы так, но это очень сложно. Все постепенно: один гол, два… Помогать команде — это делает меня очень счастливым.
Я сам не чувствовал себя хорошо — это было сочетание разных факторов. В начале сезона на меня повлияла и пубалгия, я не чувствовал радости, играя в футбол, и это было заметно… Но уже несколько недель я чувствую себя гораздо лучше, снова появилось желание улыбаться на поле — того, чего давно не было, и это заметно. Я очень счастлив.
На скамейке я говорил Теку (Войчеху Шченсному — Спортс«“), что когда вышел Педри, все сразу изменилось. Моя лучшая версия? Не знаю, это вам судить! С Фликом мы обсуждали замену, если будет забит третий гол. Его забил я — и все совпало…” — сказал Ямаль в интервью Movistar.