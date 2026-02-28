Шлоттербек сбил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки

Защитник дортмундцев Нико Шлоттербек зацепил Йосипа Станишича в свой штрафной. Главный судья Свен Яблонски указал на точку.
Харри Кейн реализовал 11-метровый.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports.
В пользу «Баварии» назначили пенальти на 69-й минуте игры с «Боруссией» в Бундеслиге (2:1, второй тайм).
