Шлоттербек сбил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
2
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.20
П2
30.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
9.50
П2
3.85
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.63
П2
1.82
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.25
X
6.66
П2
1.28
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

Шлоттербек сбил Станишича в штрафной «Боруссии», судья назначил пенальти в пользу «Баварии». Кейн забил с точки

В пользу «Баварии» назначили пенальти на 69-й минуте игры с «Боруссией» в Бундеслиге (2:1, второй тайм).

Защитник дортмундцев Нико Шлоттербек зацепил Йосипа Станишича в свой штрафной. Главный судья Свен Яблонски указал на точку.

Харри Кейн реализовал 11-метровый.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports.