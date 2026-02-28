Сафонов в старте «ПСЖ» на 8-й матч подряд — против «Гавра». Шевалье не играет больше месяца

Сегодня парижане встретятся на выезде с «Гавром» в 24-м туре Лиги 1. Россиянин сыграл за «ПСЖ» во всех матчах начиная с 28 января. За это время у него 9 пропущенных голов.
Конкурент Сафонова, Люка Шевалье, не выходит на поле с 23 января.
Подробно со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.
