Гвардиола об 1:0 с «Лидсом»: «Сити» сделал тысячу миллионов передач, контролировал переходы из обороны в атаку. Важнейшая победа — она позволяет нам оставаться в гонке"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Лидсом» (1:0) в 28-м туре АПЛ.

«Мы сделали тысячу миллионов передач, контролировали переходы из обороны в атаку, а в последние 20 минут создали чуть больше моментов. Важнейшая победа — она позволяет нам оставаться в гонке».

О прессинге «Лидса».

«Сейчас все команды играют так, но Бернарду и Родри провели отличный матч. Ребята снова проделали невероятную работу — без этого никак».

Об Эрлинге Холанде.

«Надеюсь, он скоро вернется».

О том, когда он вернется.

«Не знаю».

О том, сможет ли команда продолжать в том же духе.

«Идем от игры к игре. Нужно восстанавливаться — матчей много, люди устали. Каждая игра очень, очень тяжелая. Вчера “Вулверхэмптон” выиграл. Премьер-лига сейчас сильна как никогда. Выход в Лигу чемпионов — главная цель клуба, потому что последние 10 лет мы постоянно там играем».

О сравнении этой команды с предыдущими составами.

«Не знаю. Вы хотите, чтобы я сказал, что будет в матче с “Ноттингем Форест”? Я не знаю. Спасибо большое, что дали нам сыграть в Кубке Англии в 23:00 [против “Ньюкасла” в следующую субботу], а затем отправиться к “Реалу” [в среду, 11 марта, в 23:00]», — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.