Матч-центр
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
25.00
X
8.00
П2
1.14
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.50
П2
2.45
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.37
П2
26.00
Футбол. Первая лига
01.03
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.40
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
3
:
Брентфорд
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
5
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
0
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Ман Сити» на два очка отстает от «Арсенала» — команды провели по 28 матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в 28-м туре АПЛ (1:0).

С 59 очками «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 2 балла. Обе команды провели по 28 игр.

На прошлой неделе «канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Завтра команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Челси» в рамках 28-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.

Третью строчку занимает «Астон Вилла» (51), на четвертой на данный момент находится «МЮ» (48), еще не игравший в этом туре.