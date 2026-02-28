«Ман Сити» на два очка отстает от «Арсенала» — команды провели по 28 матчей в АПЛ

На прошлой неделе «канониры» в вынесенном матче 31-го тура сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2). Завтра команда Микеля Артеты сыграет в дерби с «Челси» в рамках 28-го тура. «Сити» свой матч 31-го тура против «Кристал Пэлас» проведет позже.