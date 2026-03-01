«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху», Роналду не реализовал пенальти

Встреча в городе Эль-Маджмаа завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей мячи забили Садио Мане (72-я минута) и Абдулла аль-Хамдан (85), их одноклубник Абдулела аль-Амри отметился автоголом (45+2). У «Аль-Фейхи» голом в свои ворота отличился Орландо Москера (80).