«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху», Роналду не реализовал пенальти

«Аль-Наср» с Роналду обыграл «Аль-Фейху» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Фейхой» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча в городе Эль-Маджмаа завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей мячи забили Садио Мане (72-я минута) и Абдулла аль-Хамдан (85), их одноклубник Абдулела аль-Амри отметился автоголом (45+2). У «Аль-Фейхи» голом в свои ворота отличился Орландо Москера (80).

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и не смог реализовать пенальти на 12-й минуте.

«Аль-Наср» одержал десятую победу подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Команда, набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице, на два балла опережая идущий вторым «Аль-Ахли». «Аль-Фейха» с 27 очками располагается на 12-й строчке.