Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Азиатская конфедерация футбола (АФК) на своем официальном сайте объявила о переносе первых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 в Западном регионе из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Встречи были запланированы на 2 и 3 марта и отложены до дальнейшего уведомления. Они должны были пройти в Абу-Даби, Дохе и Дубае.
Отмечается, что матчи с участием клубов Восточного региона во всех клубных соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации пройдут в соответствии с первоначальным расписанием.
«АФК продолжит внимательно следить за этой быстро развивающейся ситуацией и остается непреклонной в обеспечении безопасности всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков», — говорится в заявлении.
Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). В субботу в результате ракетной атаки США и Израиля в своем офисе погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.