Матчи азиатской Лиги чемпионов в Западном регионе отложены

Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). В субботу в результате ракетной атаки США и Израиля в своем офисе погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.