Жена Кержакова рассказала, что едва избежала трагедии из-за глыбы льда

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.30
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.35
П2
7.80
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.83
П2
1.43
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.30
П2
3.06
Футбол. Первая лига
16:00
Чайка
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.16
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.74
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.52
П2
2.09
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.62
П2
5.90
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.49
П2
6.44
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.16
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.61
П2
6.52
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
3.95
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.54
П2
3.41
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.82
П2
4.61
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.02
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Анже
0
П1
X
П2

Жена Кержакова рассказала, что едва избежала трагедии из-за глыбы льда

Евгения, жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, на своей странице в соцсетях рассказала, как с ним едва не случилась трагедия из-за упавшего с крыши льда.

Источник: Соцсети

«Интересная штука жизнь. У меня сегодня второй день рождения, видимо. Сегодня шли с Сашей и коляской мимо дома, и в 10 сантиметрах от меня упала огромная глыба льда с крыши дома. Доли секунды и 10 сантиметров. И это не сосулька, это здоровенная ледяная глыба.

И на углу того дома ходят другие люди, дети, другие мамочки с колясками с крошечными детьми.

Самое примечательное, что позвонили в УК ПИК сообщить — но даже извинений не получили. Ну огородили угол дома спустя какое-то время, пока никого не пришибло. В другом месте кого-то пришибет — тогда и там огородят. Делов-то.

Просто будьте аккуратны, друзья», — написала она.

Летом 2022 года футболист женился на кинопродюсере Евгении Ледащевой, 29 декабря 2025 года Кержаков рассказал о рождении ребенка. От предыдущих браков и отношений у Кержакова есть трое детей: дочь Дарья от первого брака с Марией Головой, сын Игорь от гражданского брака с Екатериной Сафроновой и сын Артем от брака с Миланой Тюльпановой.

Александр Кержаков завершил профессиональную игровую карьеру и в последние годы работал тренером. Он является одним из самых известных российских футболистов своего поколения и бывшим рекордсменом по количеству голов в истории национальной сборной России, статус лучшего бомбардира он уступил в 2025 году Артему Дзюбе.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше