Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
3
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
49.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.50
П2
13.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.00
П2
36.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.70
П2
6.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.10
П2
1.20
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.19
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.37
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.36
П2
6.29
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.29
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.42
П2
5.90
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.96
П2
2.96
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.84
П2
4.86
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.91
П2
1.95
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.06
П2
2.96
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.64
П2
3.80
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в Минске.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Минске.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян, в составе которых голы забили Федор Земсков (7-я минута, с пенальти; 9), Максим Аркан (28) и Амадиус Виноградов (36). У сборной Белоруссии отличились Юрий Петровский (5), Владимир Устинович (8) и Евгений Новиков (17).

В первом товарищеском матче сборная России обыграла белорусов со счетом 6:2. На прошедшем в 2025 году чемпионате мира сборная Белоруссии показала лучший результат в своей истории, дойдя до финала турнира. Сборная России является трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на пляжный футбол и футзал.