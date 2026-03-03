Москва
Тренер «Аль-Мухаррака» Нандинью о Бахрейне: «Напали на базу США, сирены звучат регулярно. Нас просили оставаться дома. Никто не знает, куда попадут ракеты — они могут сбиваться и отклоняться»

Тренер бахрейнского клуба «Аль-Мухаррак» Нандинью рассказал о ситуации на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Спортс"

Португальский тренер рассказал, как узнал о нападении на американскую военную базу в столице Бахрейна Манаме.

"Мы были в португальском кафе, общались с португальцами. Внезапно мы услышали вой сирен и получили оповещение. Мы подумали, что это учения, но потом услышали взрывы, на заднем плане пошел дым, и, конечно же, сразу поняли, что это нападение на американскую базу, которая является стратегически важным пунктом. С этого момента началась череда событий.

Нас попросили оставаться дома. Занятия в школах приостановлены, но правда в том, что мы видим машины на улицах, люди ходят по магазинам. Да, шума стало меньше, но они не избегают походов в супермаркет. Ожидалось, что все успокоится, атаки прекратятся, но нет. Сирены звучат регулярно.

Никому не комфортно в такой ситуации. Несмотря на то, что они говорят, что не нападают на страну, ясно, что на войне всегда бывают неудачи, всегда бывают провалы. Всегда есть ракеты, которые отклоняются, которые сбиваются, и никто не знает, куда они попадут. Я никогда не был в подобной ситуации…

Я испытываю некоторую тревогу, потому что наша семья в Португалии волнуется. Мы не хотим их волновать, но эти кадры постоянно показывают по телевизору.

Реальность такова, что я здесь, я вижу, как зенитные орудия пролетают над зданиями, я слышу эти взрывы, но мы не видели ничего поблизости, что могло бы вызвать у нас страх", — сказал Нандинью.