Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек

Команда Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1. в 26-м туре Ла Лиги.
На 68-й минуте матча защитник «Реала» Дин Хейсен получил желтую карточку за грубый подкат против форварда «Хетафе» Луиса Васкеса. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте предупреждение получил Альваро Каррерас, сфоливший на Марио Мартине. Оба футболиста «сливочных получили по 5-й карточке в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустят игру с “Сельтой” в следующем туре.
На 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте арбитр Алехандро Муньис показал форварду «Реала» Франко Мастантуоно прямую красную карточку за споры. Отметим, что в случае желтой карточки в сегодняшнем матче аргентинец также пропустил бы следующий матч Ла Лиги.