Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек

Три футболиста «Реала» пропустят матч с «Сельтой» из-за дисквалификации.

Источник: Спортс"

Команда Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:1. в 26-м туре Ла Лиги.

На 68-й минуте матча защитник «Реала» Дин Хейсен получил желтую карточку за грубый подкат против форварда «Хетафе» Луиса Васкеса. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте предупреждение получил Альваро Каррерас, сфоливший на Марио Мартине. Оба футболиста «сливочных получили по 5-й карточке в нынешнем сезоне Ла Лиги и пропустят игру с “Сельтой” в следующем туре.

На 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте арбитр Алехандро Муньис показал форварду «Реала» Франко Мастантуоно прямую красную карточку за споры. Отметим, что в случае желтой карточки в сегодняшнем матче аргентинец также пропустил бы следующий матч Ла Лиги.