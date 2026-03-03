Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино — в отставку!» после 0:1 от «Хетафе» на «Бернабеу»

В домашнем матче 26-го тура Ла Лиги «сливочные» уступили со счетом 0:1.
Как сообщил в эфире Radio Marca журналист Мигель Анхель Торибио, после финального свистка болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Флорентино — в отставку!».
Фанаты «Реала» призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса после поражений от «Хетафе».
