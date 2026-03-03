Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино — в отставку!» после 0:1 от «Хетафе» на «Бернабеу»

Фанаты «Реала» призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса после поражений от «Хетафе».

Источник: Спортс"

В домашнем матче 26-го тура Ла Лиги «сливочные» уступили со счетом 0:1.

Как сообщил в эфире Radio Marca журналист Мигель Анхель Торибио, после финального свистка болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Флорентино — в отставку!».