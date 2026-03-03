У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе». Вингер «Реала» не реализовал выход 1 на 1 на 13-й минуте

Бразилец провел весь матч на поле и нанес всего 3 удара по воротам — один был неточным, второй заблокировали и лишь один пришелся в створ.
Этот удар произошел во время чистого выхода один на один, но оказался неточным. На 13-й минуте Тьяго Питар отдавал пас на бразильца после ошибки в обороне «Хетафе». Винисиус находился недалеко от Гонсало Гарсия Торреса, который уступил ему мяч для завершения атаки, но этого сделать не удалось.
На счету Винисиуса 32 передачи, 28 из которых оказались точными.
Бразильский игрок также совершил 1 фол и заработал 5 на себе.