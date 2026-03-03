У Винисиуса один удар в створ в матче с «Хетафе». Вингер «Реала» не реализовал выход 1 на 1 на 13-й минуте

Этот удар произошел во время чистого выхода один на один, но оказался неточным. На 13-й минуте Тьяго Питар отдавал пас на бразильца после ошибки в обороне «Хетафе». Винисиус находился недалеко от Гонсало Гарсия Торреса, который уступил ему мяч для завершения атаки, но этого сделать не удалось.