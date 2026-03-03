Москва
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов — моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил поражение от «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

«Думаю, у нас были более явные моменты, чем у “Хетафе”. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но у нас были более явные шансы, чем у них. Шанс Винисиуса в первом тайме, моменты Рюдигера, Родриго… Думаю, мы заслужили хотя бы один гол. “Хетафе” отлично сыграл, они не сделали ничего неожиданного.

Я вижу, что у нас отличные игроки, отличный состав. Игроки, которые восстановятся, очень нам помогут. Наша цель — продолжать совершенствоваться и делать все лучше.

Сегодня я действительно понимаю критику. Играя плохо, хуже обычного или просто нормально, мы все же заслужили забить больше голов, чем «Хетафе». Они забили отличный гол, а мы не воспользовались своими шансами", — сказал Арбелоа.

Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель — бороться за оставшиеся 36 очков. Это “Реал”, здесь никто не собирается сдаваться».