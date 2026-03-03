Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов — моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими"

«Думаю, у нас были более явные моменты, чем у “Хетафе”. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но у нас были более явные шансы, чем у них. Шанс Винисиуса в первом тайме, моменты Рюдигера, Родриго… Думаю, мы заслужили хотя бы один гол. “Хетафе” отлично сыграл, они не сделали ничего неожиданного.