Арбелоа про 0:1 с «Хетафе»: «Реал» заслужил хотя бы один гол. У нас было больше явных шансов — моменты Винисиуса, Рюдигера, Родриго. Мы не воспользовались ими"

«Думаю, у нас были более явные моменты, чем у “Хетафе”. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но у нас были более явные шансы, чем у них. Шанс Винисиуса в первом тайме, моменты Рюдигера, Родриго… Думаю, мы заслужили хотя бы один гол. “Хетафе” отлично сыграл, они не сделали ничего неожиданного.
Я вижу, что у нас отличные игроки, отличный состав. Игроки, которые восстановятся, очень нам помогут. Наша цель — продолжать совершенствоваться и делать все лучше.
Сегодня я действительно понимаю критику. Играя плохо, хуже обычного или просто нормально, мы все же заслужили забить больше голов, чем «Хетафе». Они забили отличный гол, а мы не воспользовались своими шансами", — сказал Арбелоа.
Арбелоа об отставании от «Барсы» в Ла Лиге: «Мы верим, что сократим его, наша единственная цель — бороться за оставшиеся 36 очков. Это “Реал”, здесь никто не собирается сдаваться».