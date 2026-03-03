Москва
Алиадьер о Мбаппе: «Он начал играть в юном возрасте — сможет ли держать топ-уровень так же долго, как Месси и Роналду? Футбол становится все сложнее»

Экс-форвард «Арсенала» Жереми Алиадьер сомневается, что Килиан Мбаппе сможет играть на топ-уровне так же долго, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

"Несомненно, если он сохранит форму, то он лучший игрок, на мой взгляд. Во Франции мы видели, что он просто невероятен. Дело не только в голах, но и в том, что он может делать индивидуально.

Единственное, что я хотел бы сказать, поскольку он начал играть в столь юном возрасте, сможет ли он держать уровень так же долго, как Криштиану Роналду и Месси? Сможет ли он в 35 лет продолжать играть на топ-уровне? Конечно, мы знаем, что футбол требует больших физических усилий, и, возможно, игра становится все сложнее и сложнее. Даже если за этим стоит наука, она больше помогает игрокам в плане выздоровления, а также все эти гаджеты, врачи и прочее, что есть у вас [в современном футболе], чтобы помочь.

Но все же я считаю, что он нереален. Он невероятный игрок. Лучший из всех, кого я видел за долгое время. Осталось забить еще 45 мячей [за сборную] до отметки в 100 голов. Он должен продолжать проявлять себя.

До сих пор он был очень и очень стабилен в своей карьере и в своей игре. Но я не могу представить, чтобы он не выходил на поле, потому что он играет в одном из лучших клубов мира. Он продолжает забивать голы и показывать себя. За ним следят. К нему относятся наилучшим образом. Так что я думаю, так и будет. Будет интересно посмотреть чемпионат мира этим летом. Будет здорово, если он сможет снова привести нас к победе", — сказал Алиадьер.