Алиадьер о Мбаппе: «Он начал играть в юном возрасте — сможет ли держать топ-уровень так же долго, как Месси и Роналду? Футбол становится все сложнее»

До сих пор он был очень и очень стабилен в своей карьере и в своей игре. Но я не могу представить, чтобы он не выходил на поле, потому что он играет в одном из лучших клубов мира. Он продолжает забивать голы и показывать себя. За ним следят. К нему относятся наилучшим образом. Так что я думаю, так и будет. Будет интересно посмотреть чемпионат мира этим летом. Будет здорово, если он сможет снова привести нас к победе", — сказал Алиадьер.