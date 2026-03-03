Соболев показывал на тренерскую скамейку «Зенита», на себя, на поле и что-то кричал после гола «Балтике»

28-летний нападающий на 74-й минуте вышел на замену в матче 2-го раунда ¼ финала FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм) и отличился на 79-й.
Соболев забил впервые с сентября. После гола он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.
Напомним, что в октябре 2021 года нападающий Артем Дзюба, игравший за «Зенит», кричал «Я, #####, здесь должен быть #####» после гола в ворота «Динамо», который он забил, выйдя на замену.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
