Соболев показывал на тренерскую скамейку «Зенита», на себя, на поле и что-то кричал после гола «Балтике»

Форвард «Зенита» Александр Соболев, вероятно, адресовал послание тренерам клуба после гола.

Источник: Спортс"

28-летний нападающий на 74-й минуте вышел на замену в матче 2-го раунда ¼ финала FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм) и отличился на 79-й.

Соболев забил впервые с сентября. После гола он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.

Напомним, что в октябре 2021 года нападающий Артем Дзюба, игравший за «Зенит», кричал «Я, #####, здесь должен быть #####» после гола в ворота «Динамо», который он забил, выйдя на замену.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

