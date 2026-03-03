Губерниев о судьях: «За период отстранения наш футбол не прибавил. Почему арбитры должны работать на уровне мировых стандартов?»

Судьи обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех восьми играх 19‑го тура.
"Невозможно представить, чтобы футбол у нас был высочайшего уровня, а судьи самого высочайшего. Футбол такой, какой есть, и судьи судят как умеют. Надо работать над этим, но давление на них слишком большое, чемпионат интересный, не все с этим справляются.
Один тур — не показатель, хотя скандалов много. Посмотрим, что будет дальше. Все‑таки хочется, чтобы чемпионат был славен и интересен игрой, а не скандалами. Ближе к концу, тем не менее, скандалы будут нас сопровождать.
Нельзя сказать, что за период отстранения наш футбол прибавил. Хороший, зрелищный чемпионат, но по уровню мастерства футболисты уступают, за отдельным исключением. Почему тогда судьи должны работать на уровне мировых стандартов?" — заявил Губерниев.