Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.57
П2
2.75
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.82
П2
5.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.62
П2
4.50
Футбол. Англия
23:15
Вулверхэмптон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.93
П2
1.47
Футбол. Кубок России
04.03
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Губерниев о судьях: «За период отстранения наш футбол не прибавил. Почему арбитры должны работать на уровне мировых стандартов?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не удивлен количеством судейских скандалов в Мир РПЛ после возобновления сезона.

Источник: Спортс"

Судьи обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех восьми играх 19‑го тура.

"Невозможно представить, чтобы футбол у нас был высочайшего уровня, а судьи самого высочайшего. Футбол такой, какой есть, и судьи судят как умеют. Надо работать над этим, но давление на них слишком большое, чемпионат интересный, не все с этим справляются.

Один тур — не показатель, хотя скандалов много. Посмотрим, что будет дальше. Все‑таки хочется, чтобы чемпионат был славен и интересен игрой, а не скандалами. Ближе к концу, тем не менее, скандалы будут нас сопровождать.

Нельзя сказать, что за период отстранения наш футбол прибавил. Хороший, зрелищный чемпионат, но по уровню мастерства футболисты уступают, за отдельным исключением. Почему тогда судьи должны работать на уровне мировых стандартов?" — заявил Губерниев.