Губерниев о судьях: «За период отстранения наш футбол не прибавил. Почему арбитры должны работать на уровне мировых стандартов?»

"Невозможно представить, чтобы футбол у нас был высочайшего уровня, а судьи самого высочайшего. Футбол такой, какой есть, и судьи судят как умеют. Надо работать над этим, но давление на них слишком большое, чемпионат интересный, не все с этим справляются.