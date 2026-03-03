Родриго о разрыве «крестов»: «Я всегда боялся именно этой травмы. Один из самых тяжелых дней. Жизнь в последнее время была ко мне жестока, не знаю, заслуживаю ли я этого»

«Даже не понимая, я доверяю Тебе…».
Один из самых тяжелых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока… Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться? Сколько чудесных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал.
В моей жизни и в моей карьере возникло большое препятствие, которое на какое-то время не позволяет мне заниматься тем, что я люблю больше всего. Я выбыл до конца сезона моего клуба и пропущу выступление на чемпионате мира со сборной своей страны — все знают, как много для меня значит эта мечта.
Мне остается только быть сильным, как всегда. В этом для меня нет ничего нового. Спасибо всем за молитвы, сообщения и тепло! Вы очень важны для меня. Несмотря на то что сейчас очень тяжелый момент, обещаю: я не остановлюсь на этом. Я верю, что впереди еще много невероятных вещей, которыми смогу порадовать всех, кто в меня верит. Это всего лишь «до встречи»…
Бог по-прежнему держит все под контролем«, — написал вингер “Реала” и сборной Бразилии.