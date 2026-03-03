Соболев о жестах в сторону скамейки «Зенита» после гола: «Эмоции были на высоте. Да, туда показывал, отрицать не буду, нечего добавить. Чувствовал, что должен выйти и забить»

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и через пять минут забил гол — впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.