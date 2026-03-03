Москва
Соболев о жестах в сторону скамейки «Зенита» после гола: «Эмоции были на высоте. Да, туда показывал, отрицать не буду, нечего добавить. Чувствовал, что должен выйти и забить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признал, что адресовал жесты Сергею Семаку и другим тренерам команды после гола «Балтике» (1:0) во втором раунде ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Спортс"

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и через пять минут забил гол — впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова.

— Лучший игрок матча «Балтика» — «Зенит» Александр Соболев. Саш, ну признайся честно, находясь на скамейке большую часть матча, рвался в бой? Чувствовал, что что-то должно произойти с твоим участием?

— На самом деле, да. Бывают такие игры, когда ты смотришь и понимаешь: «Я сейчас выйду и должен помочь команде». Так оно и получилось. В принципе, прямо чувствовал, что должен выйти и забить.

— Ты какими-то жестами в сторону скамейки показывал… Показалось, что твое место на поле. Это хотел это объяснить?

— Ну, такой эмоциональный момент. Просто понятно, что эмоции были на высоте. И опять же, да, туда в сторону скамейки показывал, отрицать не буду. Тут нечего добавить.

— В целом вспомни, как эта голевая атака сложилась? Как тебя вывели на завершающий удар и как получилось так красиво уложить?

— Там, по-моему, был аут. Я головой скинул Кондакову, по-моему, он дальше на Вендела. И Вендел продлил на Мостового, и Мост там покатил мне. Можно сказать, оставалось просто забить.

— Мы тебя поздравляем. Заслуженный приз, принес победу своей команде. Дальше — больше. Всего хорошего!

— Спасибо, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».