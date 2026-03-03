Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Ливерпуль
0
П1
9.00
X
3.30
П2
1.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Брентфорд
0
П1
5.00
X
1.60
П2
5.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
15.00
X
3.57
П2
1.55
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Семак не проиграл Талалаеву ни одного матча — 6 побед, 3 ничьих. В 6 последних играх команды Андрея не забили

Сергей Семак не проиграл ни одного матча Андрею Талалаеву в тренерской карьере.

Источник: Спортс"

Сегодня «Зенит» Семака на выезде обыграл «Балтику» Талалаева во втором раунде ¼ финала FONBET Кубка России.

Это был девятый матч тренеров. У Семака 6 побед, еще три раза матчи завершились вничью. В шести последних играх команды Андрея не могли забить, а за все 9 матчей забили 3 гола и пропустили 15.

Отметим, что их первая встреча случилась в ноябре 2020 года. Все это время Семак тренирует «Зенит», Талалаев играл против него также с «Ахматом» и «Торпедо».

Талалаев надел бейсболку с надписью «Чемпионы-2025» на игру «Балтика» — «Зенит».