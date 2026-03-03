Семак не проиграл Талалаеву ни одного матча — 6 побед, 3 ничьих. В 6 последних играх команды Андрея не забили

Сегодня «Зенит» Семака на выезде обыграл «Балтику» Талалаева во втором раунде ¼ финала FONBET Кубка России.
Это был девятый матч тренеров. У Семака 6 побед, еще три раза матчи завершились вничью. В шести последних играх команды Андрея не могли забить, а за все 9 матчей забили 3 гола и пропустили 15.
Отметим, что их первая встреча случилась в ноябре 2020 года. Все это время Семак тренирует «Зенит», Талалаев играл против него также с «Ахматом» и «Торпедо».
Талалаев надел бейсболку с надписью «Чемпионы-2025» на игру «Балтика» — «Зенит».