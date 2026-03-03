Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.65
П2
1.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.00
П2
6.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
6.80
П2
30.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Семак одержал 200 побед во главе «Зенита» за 323 матча — это рекорд

Тренер Сергей Семак одержал двухсотую победу во главе «Зенита».

Источник: Спортс"

«Успех в кубковой встрече с “Балтикой” стал историческим для главного тренера сине-бело-голубых.

Теперь на счету Сергея Семака 200 побед во главе петербургского клуба. Для достижения этого результата ему потребовалось 323 матча и 12 лет — самая первая победа была одержана им в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).

Из этих 200 побед «Зенита» при Семаке 150 случились в чемпионате России, 10 — в еврокубках, 36 — в национальном Кубке и еще 4 — в Суперкубке страны. Браво, Сергей Богданович!" — говорится в публикации клуба.

«Сергей Семак продолжает уверенно занимать первую строчку в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба, опережая легендарных Павла Садырина (125), Юрия Морозова (121) и Лучано Спаллетти (105)», — добавляет сайт «Зенита».