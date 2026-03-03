Семак одержал 200 побед во главе «Зенита» за 323 матча — это рекорд

«Успех в кубковой встрече с “Балтикой” стал историческим для главного тренера сине-бело-голубых.
Теперь на счету Сергея Семака 200 побед во главе петербургского клуба. Для достижения этого результата ему потребовалось 323 матча и 12 лет — самая первая победа была одержана им в статусе исполняющего обязанности главного тренера в марте 2014 года (2:1 над дортмундской «Боруссией»).
Из этих 200 побед «Зенита» при Семаке 150 случились в чемпионате России, 10 — в еврокубках, 36 — в национальном Кубке и еще 4 — в Суперкубке страны. Браво, Сергей Богданович!" — говорится в публикации клуба.
«Сергей Семак продолжает уверенно занимать первую строчку в списке главных тренеров сине-бело-голубых с наибольшим количеством побед за всю историю клуба, опережая легендарных Павла Садырина (125), Юрия Морозова (121) и Лучано Спаллетти (105)», — добавляет сайт «Зенита».