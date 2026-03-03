? Александр Соболев: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается»

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и через пять минут забил гол — впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча игрок сказал: «Эмоции были на высоте. Да, туда показывал, отрицать не буду, нечего добавить. Чувствовал, что должен выйти и забить».
— Александр, поздравляем! По горячим следам — пару слов о матче.
— Тяжелая игра. Поле тяжелое, ожидалось что будет тяжелая игра: мы выиграли дома, «Балтика» хотела отыграться, матч навылет, Кубок, накал максимальный. Мы ожидали, что будет такая игра, к этому и готовились. — Поздравляем с забитым мячом. Расскажите, как момент смотрелся вашими глазами.
— Аут бросили, затем головой продлили, и вот атака пошла, Мостовой мне скинул — там оставалось просто пробить, попасть ворота. — Вы давно не забивали официальных матчах…
— Их просто не было (смеется). — Тем не менее голод до голов сильно чувствовали? Какие были эмоции перед выходом на поле?
— Чувствовал, что должен выйти и помочь команде. Бывают такие игры, когда не играешь, смотришь на поле и понимаешь, что сейчас должен выйти и забить. Так оно и получилось. — Не можем не спросить про празднование. Что оно означало?
— Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так. — Ваша такая пикировка с болельщиками «Балтики», когда вы заводили их, это часть этого имиджа?
— Да. Саша возвращается. — Если не ошибаемся, у сына вашего был день рождения на днях. Можно сказать, что это подарок для него?
— Да, подарок маленькому моему. Точнее уже большому, взрослому, старшему сыну. Сережа — это тебе, кабанчик мой! — сказал Соболев.