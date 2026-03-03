Ричмонд
Семак про гол Соболева «Балтике»: «У нас два нападающих, конкурирующих за место в стартовом составе. Саша вышел и использовал шанс, молодец»

Сергей Семак поделился мнением об игре Александра Соболева против «Балтики» (1:0).

Источник: Спортс"

— Выпустили Александра Соболева, и он практически сразу забил. Это такое чутье? Как удалось угадать с заменой?

— Почему угадать? У нас есть игроки, есть конкуренция на ту или иную позицию. У нас два нападающих, которые конкурируют за место в стартовом составе. Поэтому сегодня Саша вышел и использовал тот шанс, который предоставился.

У нас команда состоит не из 11, не из 10 полевых игроков, а из 20. И каждый должен выходить, делать свою работу для пользы команды. Саша сегодня вышел, молодец, забил и в целом сыграл достаточно активно. И его выход, как и других ребят, напрямую повлиял на забитый мяч, на результат матча.

— Вот, кстати, насчет конкуренции. Максим Глушенков остался в запасе. С чем это связано?

— С качеством газона. И Джон Джон, и Глушенков — игроки, которые любят играть с мячом, любят играть в комбинационный футбол. Но сегодня было больше борьбы. И, конечно, мы, исходя из этого, исходя из хода матча, приняли такое решение. Тот же Дуглас сегодня, который прошлую игру сыграл, и Джон Джон, и Максим… Они много сыграли, сегодня отдохнули, будут готовиться к матчу чемпионата.

— Касаемо матча чемпионата: какие мысли по игровому времени для одного или для другого? И, может быть, Соболев теперь также появится с первых минут, это возможно?

— Проанализируем, посмотрим на состояние игроков, на качество игры, и, уже исходя из состояния игроков, из того, как играет соперник, мы уже будем принимать решение по тому, кто выйдет стартовом в составе, — сказал главный тренер «Зенита».

