Андрей Талалаев: «Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар»

Сегодня «Балтика» дома проиграла «Зениту» (0:1) во втором этапе ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России и покинула турнир.
«Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар», — сказал Талалаев.
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» отстает на один балл и занимает второе место по итогам 19 туров.
