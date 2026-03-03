Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.65
П2
1.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
2.00
П2
6.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
6.80
П2
30.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Андрей Талалаев: «Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в чемпионской гонке Мир РПЛ отдает предпочтение «Краснодару», а не «Зениту».

Источник: Спортс"

Сегодня «Балтика» дома проиграла «Зениту» (0:1) во втором этапе ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России и покинула турнир.

«Зенит» с победой и удачи, хотя болеть буду за «Краснодар», — сказал Талалаев.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» отстает на один балл и занимает второе место по итогам 19 туров.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше