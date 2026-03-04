Семак поговорил с Соболевым после его эмоционального празднования гола «Балтике»: «Самые важные слова после матча ?»

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте матча с «Балтикой» (1:0) во втором раунде ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России и через пять минут забил гол — впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с участием Семака и Соболева. Тренер и футболист что-то обсудили после игры. Сергей приобнял Александра и похлопал его, игрок положил руку на плечо тренеру.
«Самые важные слова после матча ?», — говорится в посте клуба.
