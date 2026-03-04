Ямаль набрал 32 (18+14) очка в 35 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер отдал пас в полуфинале Кубка с «Атлетико»

Таким образом, на счету Ямаля 18 голов и 14 результативных передач в 35 играх сезона за каталонский клуб: 13+9 в 22 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 3+3 в 6 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.