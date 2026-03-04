Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.06
П2
1.67
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
51.00
X
5.50
П2
1.25
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Ямаль набрал 32 (18+14) очка в 35 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер отдал пас в полуфинале Кубка с «Атлетико»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 32 очка в 35 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист испанской сборной отдал голевой пас на Марка Берналя, который открыл счет в ответном полуфинале Кубка Испании против «Атлетико».

Таким образом, на счету Ямаля 18 голов и 14 результативных передач в 35 играх сезона за каталонский клуб: 13+9 в 22 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 3+3 в 6 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

Ламин — лучший бомбардир команды. Подробную статистику Ямаля можно увидеть здесь.

Спортс«ведет текстовую онлайн-трансляцию матча “Барселона” — “Атлетико” (2:0, второй тайм).